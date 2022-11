Um foca adulta foi resgatada, ao final desta tarde de quinta-feira, na praia de Paramos, em Espinho.O alerta foi dado, por uma moradora, para a Polícia Marítima do Porto, para um animal, com cerca de 100 quilos, na areia da praia.A Polícia Marítima, em conjunto com os bombeiros do Concelho de Espinho, resgataram a foca.O animal foi, depois, entregue ao Centro de Reabilitação de Animais Marinhos de Aveiro.