A Polícia Judiciária de Braga tentava este sábado, ao final do dia, localizar o jovem que esfaqueou outro durante uma rixa na zona de bares, junto à Universidade do Minho. O agressor está identificado.A agressão violenta aconteceu cerca das 01h15, na praceta de Vilar.A vítima, com cerca de 20 anos, foi atingida com dois golpes no peito e sofreu ainda perfurações nas mãos. Está internada no Hospital de Braga, mas não corre risco de vida.