Foge após espancar família em Paredes

Três pessoas, todas da mesma família, foram ontem agredidas, em Paredes, sofrendo ferimentos. Segundo apurou o CM, o agressor começou por bater na companheira e direcionou depois o ataque para os irmãos desta. Foram socorridos no local e hospitalizados. A GNR foi chamada, mas o suspeito fugiu. As vítimas foram atacadas com murros e pontapés.



Em Penafiel, a GNR deteve um homem de 48 anos por ameaças e perseguições à ex-mulher, de 42. O agressor estava ainda a cumprir uma pena suspensa de três anos e três meses por agressões à vítima. Ficou com pulseira eletrónica.

