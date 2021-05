Uma caminhada na tarde de sábado acabou em quase tragédia para um grupo de três amigos, quando passavam na Ponta dos Corvos, no Miratejo, concelho do Seixal. Foram colhidos por um carro a alta velocidade e o condutor fugiu do local. Acabou por abandonar a viatura depois de embater contra três carros estacionados. Entre as vítimas está uma médica do Centro de Saúde da Sobreda, de 35 anos, que ficou com as duas pernas partidas, e uma informá...