Foge da prisão, vai às compras e apanha táxi

Reclusa, de 35 anos, cortou redes da cadeia de Tires e fugiu.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Uma reclusa, de 35 anos, que cumpria 10 anos de prisão por roubos e furtos, conseguiu cortar uma rede da prisão de Tires, Cascais, na quinta-feira à tarde, enquanto fazia trabalhos no jardim, e fugir da cadeia sem que ninguém desse conta.



Foi capturada duas horas após a fuga, por guardas prisionais na estação de Sete Rios, na fila para comprar um bilhete de comboio para o Algarve; antes de ser apanhada foi ao supermercado fazer compras perto da cadeia, depois apanhou um táxi até à estação.



Fonte oficial da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou a fuga da reclusa ao CM e referiu que "está a ter lugar um processo de averiguações para apurar as circunstâncias da evasão". Ao que o CM apurou, a reclusa terá fugido antes das 16h00, mas o alerta para a fuga só foi dado uma hora depois, na primeira contagem dos presos.



Segundo fontes dos serviços prisionais, novas escalas para os guardas, com rotação de turnos, fazem com que em certas horas do dia, não seja possível contá-los.



"É uma das situações que comprova que a nova escala não funciona e põe em causa a segurança dos estabelecimentos prisionais", disse ao CM Júlio Rebelo, presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional. A reclusa teria um esquema de venda, com outra prisioneira.



Alguém no exterior deixava perfumes junto às grades que a mulher apanhava durante os trabalhos no jardim e vendia-os na prisão. O dinheiro era enterrado junto às redes. Foi com esse dinheiro que a reclusa, na quinta-feira, foi às compras e pagou o táxi.



PORMENORES



Táxis apanham

Quando foi dado o alerta da fuga, os guardas contactaram centrais de táxi para saber se a reclusa tinha entrado num veículo, o que foi confirmado. Foi assim descoberto o paradeiro da fugitiva.



Sem vigilância

Segundo fonte dos Serviços Prisionais, a mulher já tinha "usufruído de saídas. Atingirá o tempo de libertação no próximo ano". O CM apurou que a falta de vigilância no jardim já tinha sido apontada.



Rede cortada

Câmaras de videovigilância da cadeia de Caxias revelaram que a rede foi cortada e dois homens do exterior acederam à prisão, na madrugada do dia 12, deixando um embrulho no local.