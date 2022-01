Uma ultrapassagem mal calculada numa reta com dez quilómetros de extensão entre o Poceirão e Rio Frio, no concelho de Palmela, terminou este sábado com seis feridos – três deles crianças (entre os três e nove anos), em estado grave, duas das quais tiveram de ser levadas de helicóptero para o hospital –, uma megaoperação de socorro e o condutor que terá causado o acidente em fuga para o mato.