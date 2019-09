Foge de seguranças e esconde-se na Marinha

O homem diz que se desentendeu com os seguranças de um bar do Cais do Sodré e teve de fugir. Já estes descreveram no local que o perseguiram devido a uma tentativa de furto.Fora a divergência, para escapar o fugitivo acabou por pular uma vedação de dois metros de altura para o interior das instalações centrais da Marinha. Passou a ser seguido pelos polícias da Armada, mas subiu um andaime de obras e acabou por se esconder e adormecer no telhado do Tribunal da Relação de Lisboa.O insólito ocorreu pelas 05h00 desta quarta-feira. O polícia da Marinha deu conta do fugitivo, de 32 anos, a pular o gradeamento e os seguranças que o perseguiam a ficar de fora.O homem correu de imediato para os andaimes da pintura do edifício do Tribunal da Relação de Lisboa (em parte partilhado com a Marinha). Os militares do grupo de serviço realizaram buscas, subindo aos andaimes, mas não o encontraram. O homem, guineense, acabou por adormecer num local escondido no telhado da Relação.Com o nascer do dia as buscas foram reforçadas e com o início das obras, às 09h45, o homem acordou e mostrou-se, sendo apanhado.Após as quase cinco horas escondido dentro das instalações militares, o homem foi inicialmente entregue pela Marinha à PSP, que apurou existir contra ele um mandado de detenção para prestar termo de identidade e residência num processo judicial "de importância menor".O fugitivo acabou por ser detido pela Polícia Judiciária Militar pelo crime de entrada e permanência ilegal em instalações militares. Foi libertado após contacto com o Ministério Público. A investigação prossegue.