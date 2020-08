Dois homens assaltaram este domingo uma loja de telemóveis no Intermarché da Ericeira, fugindo num automóvel de matrícula inglesa. A viatura foi localizada pela GNR de Mafra e perseguida até se despistar. Os ladrões fugiram a pé.O furto ocorreu pelas 00h10, com a montra a ser apedrejada.O alarme tocou, levando à rápida intervenção da GNR. Após a fuga, os ladrões deixaram a viatura com o motor a funcionar. No interior, a GNR encontrou apenas um telemóvel dado como furtado.