Dois homens, de 31 e 33 anos, assaltaram quarta-feira à noite uma farmácia do Infantado, Loures, e, perseguidos pela PSP, encetaram uma fuga louca de carro durante a qual circularam de luzes apagadas, a grande velocidade e atirando pelas janelas as gavetas da caixa registadora que tinham acabado de roubar.





De acordo com a PSP, os suspeitos iniciaram a fuga assim que foram mandados parar por uma patrulha que procurava os assaltantes da farmácia. Além das gavetas do dinheiro, atiraram ainda pelas janelas do carro as luvas que utilizaram no roubo, material que foi recuperado.