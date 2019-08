Fogo ameaça Hospital Garcia de Orta em Almada

Um violento incêndio deflagrou ontem à tarde no concelho de Almada e obrigou à instalação de uma barreira de segurança em redor do Hospital Garcia de Orta, a mais importante unidade hospitalar da Margem Sul. O hospital só foi salvo de uma projeção de fogo, graças a descargas de dois helicópteros.O incêndio deflagrou cerca das 16h00. No pico das chamas, que devoraram mato e canavial, e não chegaram a ameaçar outras habitações, foram mobilizados 80 bombeiros de várias corporações, auxiliados por 23 viaturas e dois meios aéreos. Cerca das 18h05, o fogo foi dado como controlado e, ao final da noite, já estava em rescaldo.Um fogo ainda de maiores dimensões deflagrou em Pampilhosa da Serra. No auge do combate ao incêndio, foram mobilizados 436 bombeiros e 121 viaturas. A violência das chamas, que só consumiram mato, obrigaram ao empenhamento de 13 meios aéreos. Ao fim da tarde o fogo estava extinto.Este ano, segundo disse ontem o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já ocorreram 6800 incêndios, uma quebra de 36% face à média dos últimos 10 anos.O Governo disponibilizou ontem uma verba de 600 mil euros, que poderá ser reforçada, para apoiar os cerca de 300 agricultores de Mação, Vila de Rei e Sertã, afetados pelo fogo de 20 a 23 de julho.Depois de o incêndio ser reconhecido, em Diário da República, como catástrofe, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, explicou que o dinheiro "servirá para repor capacidade produtiva".Um bombeiro precisou de receber tratamento hospitalar, por inalação de fumos, após o fogo de ontem em Almada.O ministro Eduardo Cabrita revelou que na origem da diminuição de fogos, este ano, estiveram as 871 intervenções de meios aéreos, mais 126% do que as 385 de 2018.O governante assegurou que a vigilância dos bombeiros, GNR e Forças Armadas vai manter-se nas zonas florestais.