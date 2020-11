Fogo assusta em instituição da Casa dos Rapazes em Viana do Castelo

Um incêndio destruiu parte de um quarto da Casa dos Rapazes, em Viana do Castelo, no domingo à noite, e obrigou os bombeiros a retirar 22 crianças e jovens da instituição de acolhimento."Foi rapidamente extinto pelos bombeiros e ficou confinado a um canto do quarto usado por um jovem, que não estava na altura do fogo", explicou aoLuís Brito, da direçãoda instituição.A PJ de Braga esteve no local a tentar apurar as causas do incêndio, cujo alerta foi dado às 22h35. "À meia-noite, as crianças voltaram à instituição, depois de ventilarmos devidamente o espaço", rematou.