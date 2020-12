Fogo atinge antiga estação da Boavista no Porto

Um incêndio deflagrou, na madrugada desta sexta-feira, na antiga estação ferroviária da Boavista, no Porto, onde está previsto nascer o El Corte Inglés da cidade. Segundo os Sapadores do Porto, o fogo começou por volta das 03h00 e atingiu o telhado e o relógio do edifício.



A antiga estação está devoluta e o incêndio começou em resíduos que estavam no interior. As chamas foram rapidamente combatidas pelos bombeiros, sendo que não se registaram feridos. A PSP está a investigar e a Infraestruturas de Portugal também já avançou que quer ver as causas do fogo esclarecidas.

