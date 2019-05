Fogo causa medo e destrói barracas em Sacavém

Um incêndio espalhou o pânico entre as pessoas que estavam junto a 35 barracas numa encosta da Quinta do Mocho, em Sacavém, Loures.As chamas acabaram por destruir algumas destas estruturas precárias – usadas para arrumos – sem causar, contudo, feridos.A PSP teve de retirar as pessoas da zona, bem como alguns cães que estavam amarrados.Foram mesmo ouvidas algumas explosões.O incêndio deflagrou às 17h18 e mobilizou quase uma centena de bombeiros de várias corporações da Grande Lisboa, apoiados por 33 viaturas.Foi dado como dominado pelas 20h00.