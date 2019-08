Um incêndio provocado por uma frigideira obrigou este domingo as autoridades a evacuarem um lar de idosos em São José das Matas, no concelho de Mação.O alerta para o incêndio chegou aos bombeiros às 11h35. As chamas foram dominadas antes de causarem danos no edifício, mas devido ao fumo foram retirados das instalações os 49 utentes.Os idosos foram transferidos para um anexo, regressando ao lar após a ventilação das instalações.