Um incêndio que deflragrou este sábado à noite numa casa devoluta no Caminho do Pilar, Madeira, destruiu uma divisão por completo.De acordo com o sub-chefe dos Bombeiros Sapadores do Funchal, João Luz, ninguém foi encontrado no interior da casa e esta seria usada por pessoas sem abrigo.No combate ao fogo, que já se encontra em fase de resolução, estiveram 12 operacionais apoiados por quatro viaturas.O alerta foi dado por vizinhos.