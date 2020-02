Fogo consome casa devoluta no centro histórico de Viseu

Arápida intervenção dos bombeiros, com um combate eficaz às chamas, evitou na madrugada de ontem uma "desgraça com consequências imprevisíveis" no centro histórico de Viseu. Um incêndio, que se suspeita de origem criminosa, deflagrou numa habitação devoluta na rua Escura, tendo as chamas se alastrado a outros dois edifícios.

O alerta para as chamas foi comunicado pelas 03h30 às autoridades. A primeira equipa dos bombeiros a chegar ao local deparou-se com o edifício completamente tomado por labaredas intensas e de grandes dimensões.





"Conseguiu-se travar a força das chamas e evitou-se que se propagassem às casas contíguas", referiu ao CM Rui Nogueira, segundo comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu, reconhecendo que o fogo eclodiu numa zona referenciada "como muito sensível" já que a maioria dos edifícios estão devolutos e com matéria altamente inflamável.



As chamas só foram dominadas às 06h00 e destruíram por completo três edifícios e danificaram outros dois. Combateram as chamas 60 bombeiros de Viseu, São Pedro do Sul e Mangualde.