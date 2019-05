Fogo consome contentores em Almancil

Um incêndio que deflagrou na madrugada desta segunda-feira no sítio de São João da Venda, em Almancil, consumiu por completo vários contentores de lixo da empresa Algar.A rápida intervenção dos Bombeiros Municipais de Loulé e Sapadores de Faro impediu que o incêndio alastrasse aos armazéns da empresa."A operação de extinção do foco de incêndio durou cerca de seis horas", referiu ao CM fonte dos bombeiros que estiveram nas operações. No combate às chamas estiveram 24 operacionais apoiados por sete veículos de combate.A GNR está a investigar as causas do incêndio.