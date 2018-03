No local estão 38 bombeiros, apoiados por 12 viaturas.

Por João Carlos Rodrigues | 21:07

Um incêndio que deflagrou pelas 19h55 está a consumir uma fábrica de esferovite no Casal do Vale da Azenha, em Torres Vedras.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro adiantou ao CM que não há feridos e uma hora depois do alerta as chamas estão perto de ser dominadas.



No local estão 38 bombeiros, apoiados por 12 viaturas.