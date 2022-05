Fogo consome mata de pinheiros em Ponte de Lima

Um incêndio atingiu uma zona florestal em Ponte de Lima e queimou uma área de quatro hectares numa grande mancha florestal de pinheiro bravo.No local estiveram 15 bombeiros de Ponte de Lima, apoiados por cinco viaturas.Alerta foi dado pelo CDOS de Viana do Castelo por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira.As chamas estão controladas, mas há risco de reacendimento. O comandante dos bombeiros de Ponte de Lima avisa que rescaldo tem de ser feito com muito cuidado. "Foi aproveitada a humidade noturna para combater o incêndio, mas com o aumento da temperatura durante o dia, há risco de reacendimento", explica.