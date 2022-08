Bombeiro ferido no combate às chamas na costa da Caparica. Fogo obrigou a desviar voos

Um incêndio deflagrou na tarde deste sábado na Costa da Caparica, na freguesia da Caparica e Trafaria, numa zona de mato.No local estão 54 operacionais, 12 meios no terreno e um meio aéreo.Segundo apurou o, algumas pessoas estão com dificuldade em sair da praia devido ao trânsito provocado pelo incêndio. Porém, um reacendimento no local levou à evacuação da Praia de São João da Caparica.Na sequência do incêndio um bombeiro ferido no combate às chamas. Este está a receber tratamentos de primeiros-socorros após os ferimentos por inalação de fumos.Pelo menos dois voos foram desviados para Faro na sequência do incêndio, sendo que alguns estão ainda em espera, apurou ojunto da ANA- Aeroportos de Portugal.