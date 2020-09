Fogo consome zona de mato perto de fábrica de adubos em Alverca do Ribatejo

Um incêndio está esta quarta-feira a consumir uma zona de mato junto à fábrica ADP Fertilizantes, na Póvoa de Santa Iria, em Alverca do Ribatejo.De acordo com os bombeiros, o fogo, que lavrou com uma frente ativa, começou a ceder aos meios pelas 16h30.O alerta foi dado pelas 15h50.Para o local foram acionados cerca de 40 operacionais, apoiados por nove viaturas e um meio aéreo.