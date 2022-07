Fogo de Espanha arde em Portugal mas sem perigo para aldeias de Bragança

A aldeia da Petisqueira, no concelho de Bragança, "está fora de perigo" do incêndio que deflagrou ao início da manhã desta sexta-feira em Espanha e que, às 19h00 desta sexta-feira, estava ativo com duas frentes no lado português.

A informação foi avançada à Lusa pelo comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins, que explicou que depois de durante quase todo o dia o fogo ter estado contido no outro lado da fronteira acabou por passar para Portugal.

O incêndio obrigou a afastar da aldeia da Petisqueira 14 habitantes, que já regressaram, apesar de agora o incêndio lavrar apenas do lado português e já estar resolvido em Espanha, segundo ainda o comandante dos bombeiros.