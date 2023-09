Os momentos foram de verdadeiro horror. O fogo de artifício lançado durante um casamento numa quinta de eventos, em Pedrouços, na Maia, provocou um violento incêndio em cedros, nas traseiras do recinto festivo, que acabou por se alastrar a três casas do Bairro da Brisa, no domingo à noite. Uma ficou totalmente destruída.









Ver comentários