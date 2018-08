Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo de Monchique afeta 163 pessoas em Alferce

40 pessoas ficaram sem casa. Junta de freguesia está a fazer levantamento.

Por Rui Pando Gomes | 08:38

Estiveram cercados pelo fogo e recusaram sair da aldeia. Os moradores de Alferce, em Monchique, ativaram o programa Aldeia Segura e salvaram-se, contra as indicações da GNR, que queria evacuar cerca de 200 pessoas.



O levantamento dos estragos já começou a ser feito na freguesia e há, até este momento, 163 pessoas identificadas que sofreram prejuízos em casas, produções agrícolas, apícolas ou florestais.



Segundo o CM apurou, só na freguesia de Alferce 39 casas sofreram estragos, sendo que 27 são de primeira habitação. No total das 163 pessoas afetadas, 40 ficaram desalojadas, entre elas algumas famílias.



"Estamos a apoiar a população desde o início, primeiro no combate ao fogo e defesa das habitações, e agora com a distribuição de alimentos e levantamento dos prejuízos", garantiu ao CM José Manuel Gonçalves, presidente da junta de freguesia.



A Segurança Social colocou no terreno duas equipas móveis no Espaço Cidadão, com assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e engenheiros.



"As pessoas que ficaram com as casas destruídas foram encaminhadas para centros de dia e lares e outras preferiram ficar em casa de familiares", explicou ao CM Maria João Freitas, técnica da Segurança Social.



PORMENORES

Aldeia cercada

A aldeia de Alferce esteve cercada pelas chamas devido à aproximação rápida do incêndio, na noite em que a própria vila de Monchique também foi ameaçada.



Recusa em sair

A população recusou sair da aldeia, contra as ordens de evacuação dadas pela GNR, que queria levar cerca de 200 pessoas para São Marcos da Serra, em Silves.



Idosa queimada

Uma idosa, de 76 anos, residente na zona de Alferce sofreu queimaduras graves a salvar a casa e está internada no Hospital de São José, em Lisboa.