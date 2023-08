Fogo de Odemira ainda mobiliza quase mil operacionais no terreno

O incêndio que deflagrou no sábado no concelho alentejano de Odemira e entrou nos municípios de Monchique e Aljezur (Faro) ainda mobiliza no terreno quase mil operacionais e seis meios aéreos, mesmo estando dominado desde quarta-feira.

Às 10h20, mantinham-se no terreno 989 operacionais, apoiados por 335 veículos e seis meios aéreos, segundo informações publicadas na página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio, que foi dado como dominado às 10h15 de quarta-feira, ainda mantém vários pontos preocupantes, sobretudo na frente sul, pelo que os bombeiros deverão manter-se no terreno nos próximos dias, disse fonte da Proteção Civil num 'briefing' realizado na quarta-feira.