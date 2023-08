Fogo de Odemira obrigou à retirada de mais de 1400 pessoas e fez 40 feridos

O incêndio que lavra em Odemira entrou ao final da tarde de segunda-feira na zona norte do concelho de Monchique, no Algarve, obrigando à retirada de 18 pessoas das suas casas e de uma unidade de turismo rural. A GNR já deslocou por precaução 1.438 cidadãos. No combate às chamas estão 872 operacionais, apoiados por 295 veículos e dez meios aéreos.O número de pessoas assistidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) neste fogo subiu para 40, nomeadamente 28 bombeiros, quatro agentes de proteção civil e oito civis, sobretudo por cansaço.

Segundo Paulo Alves, o fogo, que deflagrou no sábado no concelho de Odemira (distrito alentejano de Beja), entrou ao final da tarde na zona de Alcanforado, na freguesia de Marmelete, numa zona de confluência entre os concelhos de Odemira, Aljezur e Monchique (distrito de Faro).

O trabalho efetuado durante a noite no combate ao fogo rural permitiu uma "estabilização do perímetro do incêndio", mas há ainda dois pontos críticos a motivar preocupação, segundo a Proteção Civil.

Quanto às estradas que têm a circulação condicionada, o comandante regional precisou que a situação se mantém em relação a segunda-feira. Ou seja, estão cortadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 120, entre São Teotónio e Odeceixe, no concelho vizinho de Aljezur, e as municipais 501, 1186, 1001.

O incêndio rural numa área de mato e pinhal já entrou por algumas vezes no Algarve desde sábado, tendo na tarde de segunda-feira rodeado o centro de Odeceixe.