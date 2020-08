Fogo de Oleiros em julho queimou 2.900 hectares de pinheiro bravo

O incêndio que eclodiu em Oleiros, Castelo Branco, no final de julho, destruiu mais de 6 mil hectares de floresta, 2.900 dos quais de pinheiro bravo, revelam dados do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Segundo o relatório do incêndio, disponível na página de internet do ICNF e a que a agência Lusa teve esta terça-feira acesso, o alerta para as chamas que eclodiram em Sardeiras de Baixo foi dado por um posto de vigia às 15h31 do dia 25 de julho, e o fogo entrou em resolução dois dias mais tarde, já depois de se ter estendido a Proença-a-Nova e Sertã, sendo dado como extinto na manhã de 29 de julho.

O documento assinala terem sido destruídos cerca de 2.900 hectares de pinheiro bravo, quase metade da área total ardida, superior a 6 mil hectares. Cerca de 25% da mancha florestal de pinheiro bravo ardida situa-se em terrenos públicos.