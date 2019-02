Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo que deflagrou em armazém da zona industrial da Maia faz um ferido

Bombeiros combateram chamas em unidade de Milheirós.

16:03

O incêndio que deflagrou esta terça-feira numa empresa de transportes e armazenagem em Milheirós, Maia (Porto), provocou um ferido ligeiro e foi dominado pelas 15h40, disse fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.



Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto disse que o incêndio na empresa de transportes e armazenagem Amaral e Sousa foi "dominado pelas 15h40", provocou um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.



No combate às chamas estiveram 46 homens, com 20 viaturas, designadamente das corporações de bombeiros de Moreira da Maia, Pedrouços, Ermesinde, Areosa e S. Mamede de Infesta, acrescentou a mesma fonte.



O alerta para este incêndio foi dado às 14h38.