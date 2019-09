Fogo deflagra junto ao Polo Universitário do Porto

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Um incêndio deflagrou este sábado de manhã numa zona de mato junto ao Polo Universitário do Porto, na Asprela.De acordo com fonte oficial dos Bombeiros Sapadores do Porto, este fogo trata-se de um "pequeno foco de incêndio" que já está a ser combatido por dez operacionais, apoiados por três viaturas.Não danos registados na sequência deste incêndio.O alerta foi dado cerca das 09h30.Este fogo deflagra dois dias depois de um incêndio ter lavrado junto a um campo de futebol da