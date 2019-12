Fogo deixa casal e cinco filhos desalojados em Santarém

Um casal e cinco filhos, com idades entre os sete e os 21 anos, ficaram este sábado desalojados, devido a um incêndio que destruiu uma moradia, no centro de Amiais de Baixo, Santarém.O incêndio deflagrou na sala do rés do chão, que ficou completamente destruída, mas o fumo invadiu toda a casa, que tem cave e águas-furtadas, deixando tudo negro."Fiquei com a roupa que tenho no corpo", disse aoFrancisco Monteiro, morador, adiantando que a família foi realojada no bairro social. Os filhos de 21, 19 e sete anos estavam a dormir e inalaram fumo, tendo sido assistidos no hospital.