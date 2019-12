Fogo deixa família sem casa em Miranda do Corvo

Um incêndio destruiu esta quarta-feira uma habitação e deixou uma família de quatro pessoas sem tecto, em Casais de São Clemente, Miranda do Corvo.O alerta foi dado por volta da meia-noite, sendo que o fogo começou no primeiro andar da casa. Na altura, o casal, a filha e o namorado desta estavam no rés do chão, pelo que conseguiram sair para a rua apenas com a roupa que tinham no corpo.Quando os bombeiros chegaram, a casa já estava tomada pelas chamas. Os quatro desalojados passaram a noite num hotel de Miranda do Corvo e vão ser realojados pela autarquia. A PJ investiga.