Fogo deixa morador apenas com a roupa que trazia no corpo

O dono do apartamento onde ontem deflagrou um incêndio, na rua Estêvão Vasconcelos, em Setúbal, ficou apenas com a roupa que trazia no corpo. Já estava a trabalhar numa fábrica da zona quando começaram as chamas.A casa do homem, que vive sozinho, ficou totalmente destruída. O alerta foi dado por dois jovens que passavam na rua e que, assustados com as chamas, começaram a tocar às campainhas dos apartamentos.Um bombeiro dos Sapadores de Setúbal sofreu ferimentos ligeiros. O dono da casa e três vizinhos ficaram desalojados.