Fogo denuncia ocupação ilegal de prédio em Lisboa

Um incêndio num prédio da rua da Prata, na Baixa de Lisboa, terminou com a detenção de quatro pessoas que tinham ocupado um prédio.Os detidos, duas mulheres e dois homens, entre os 18 e os 24 anos, foram inicialmente retirados do prédio em chamas, mas pouco depois os agentes da PSP que estavam no local aperceberam-se de que o legítimo proprietário do edifício tinha apresentado queixa, uma vez que alguém arrombou a porta da entrada.