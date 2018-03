Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo desaloja oito estudantes em Coimbra

Chamas começaram numa loja de antiguidades.

Oito estudantes ficaram esta segunda-feira desalojados após um incêndio no rés do chão do prédio onde moravam, em Coimbra. As chamas começaram numa loja de antiguidades e alastraram ao primeiro andar.



Os dois imóveis contíguos também foram evacuados, obrigando à retirada de cerca de 30 moradores, na maioria estudantes.



"Saíram para a rua como estavam: descalços, em pijama ou embrulhados em cobertores", conta Fausto Ferreira, comerciante, que deu o alerta às 06h00.



"Acordei com alguém a bater à porta a gritar que havia fogo e saí logo", refere Gil Ferreira, morador de 19 anos.