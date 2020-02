Um incêndio destruiu parcialmente o anexo do polidesportivo de S. Caetano, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, este domingo de madrugada.Ao local acorreram os Sapadores da cidade que controlaram rapidamente as chamas, que ficaram confinadas a um monte de papéis antigos existentes no local.O alerta foi dado à meia-noite. O edifício, que é propriedade da junta de freguesia, necessitou de ser ventilado após terem sido extintas as chamas.