Fogo destrói armazém de móveis em Paredes

Um incêndio destruiu parte de um armazém de móveis, na madrugada desta quarta-feira, em Rebordosa, Paredes.

Os bombeiros de Rebordosa conseguiram confinar as chamas à zona de armazém, no entanto, o fumo causou danos avultados em todo o edifício industrial localizado na Rua do Alto do Facho.

O incêndio começou pelas 5h25 e foram os moradores a dar o alerta inicial aos bombeiros, que mobilizaram para o local 25 elementos, apoiados por seis viaturas de combate a incêndios. Não há registo de feridos.

A polícia judiciária do Porto vai investigar as causas do incêndio.