Várias casas estiveram, na madrugada deste sábado, sob ameaça das chamas, no lugar de Santa Cruz, em Freamunde, Paços de Ferreira. O alerta para o incêndio foi dado às 05h00. O armazém ficou totalmente destruído.As causas do fogo estão a ser investigadas pelas autoridades, que suspeitam de mão criminosa, uma vez que, segundo o dono do espaço confirmou à GNR, o armazém não tinha eletricidade. O edifício, que já foi uma fábrica, servia nos últimos tempos de armazém de papel para reciclagem.