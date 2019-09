Fogo destrói barco de pesca por completo em Olhão

Um incêndio - ao que tudo indica na sequência de um ato de vandalismo - destruiu por completo uma embarcação de pesca que estava numa margem da ria Formosa, em Olhão, perto da avenida 5 de Outubro. A rápida atuação dos bombeiros locais evitou que as chamas se propagassem a outros barcos ou à vegetação que estava mais próxima. A Autoridade Marítima tomou conta da ocorrência.Foi ao final da tarde da passada terça-feira que chegou o alerta do incêndio na embarcação até porque o fumo, negro e intenso, já se via a vários quilómetros de distância, em especial na cidade olhanense, tendo mesmo criado algum alarme junto da população.À chegada ao local, numa zona da ria Formosa próxima do Real Marina Hotel, os bombeiros municipais encontraram, a ser consumida pelas chamas, a embarcação de cerca de seis metros, de fibra de vidro e sem motor."Os bombeiros atuaram rápido, senão o fogo tinha alastrado a outros barcos que também lá estão e a uma zona de pasto. Podia ser um incêndio maior", disse aoFeliciano Júlio, que testemunhou o sucedido.Ao que oapurou, pouco antes de o incêndio começar foram vistos na zona dois jovens, com cerca de 20 anos, que acabaram por fugir, existindo a suspeita de que terá sido uma situação de vandalismo.Segundo o comandante da Capitania de Olhão, André Cardoso de Morais, "já foi feito o registo da ocorrência" e estão agora "a decorrer as diligências processuais".O local onde ocorreu o incêndio - ambientalmente protegido por pertencer à ria Formosa - não pode ser usado para a atracagem de embarcações. Estas podem estar somente nos locais da ria onde é permitido fundear, nos portos de recreio e também em marinas.Durante o dia desta quarta-feira, o barco que foi destruído pelo fogo ainda estava no local, uma vez que é da responsabilidade do proprietário a sua remoção.Segundo oapurou, ainda não foi identificado o proprietário da embarcação, que ainda não se sabe se estaria abandonada, como outras que lá se encontram, ou se estava a ser apenas guardada naquela margem da ria Formosa.