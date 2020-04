Fogo destrói cabeleireiro no Montijo

Um incêndio causou este sábado prejuízos graves num cabeleireiro, situado na estrada nacional 4, em Pegões, Montijo.

As chamas deflagraram pelas 08h30, numa altura em que o estabelecimento comercial se encontrava encerrado. Desconheciam-se as causas do fogo. Foram mobilizados 16 operacionais e cinco viaturas, das corporações de Bombeiros de Canha e de Águas de Moura. A GNR esteve também no local, a efetuar um perímetro de segurança.

Não se registaram feridos, mas este sábado à tarde estavam ainda a ser contabilizados os estragos causados pelo fogo.