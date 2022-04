Fogo destrói carro à saída do Túnel da Ribeira no Porto

Uma viatura TVDE, usada para transporte de passageiros, ardeu por completo, ao início da tarde desta terça-feira, à saída do Túnel da Ribeira, no Porto. Os sapadores estiveram no local e conseguiram apagar as chamas. Apesar do aparato, não se registaram feridos.





O alerta foi dado por volta das 13h00. Em poucos segundos, o carro ardeu por completo, junto à Ponte D. Luís I. O fogo deflagrou quando o condutor circulava sozinho na viatura. Escapou ileso. Durante o combate às chamas chegou a haver uma pequena explosão.