Fogo destrói carros e maquinaria para peças num armazém no Fundão

Um incêndio deflagrou na manhã desta segunda-feira num armazém industrial de uma empresa no Fundão, Covilhã e destruiu carros e maquinaria para peças. Apesar dos danos materiais não houve vitimas a lamentar.O alerta foi dado pelas 6h06 e mobilizou para o local 24 operacionais de três corporações de bombeiros voluntários da Covilhã, Castelo Branco e Idanha-a-Nova. O fogo foi dado como dominado pelas 6h51.Os Bombeiros conseguiram que as chamas alastrassem a uma divisão onde estão armazenadas botijas de gás butano e propano de distribuição ao domicílio.As operações de consolidação e rescaldo mantiveram os operacionais no local durante a manhã.