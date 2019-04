Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destrói casa e desaloja família em Penafiel

Problema com uma salamandra terá estado na origem do incêndio.

13:05

Um incêndio destruiu esta quinta-feira uma casa em Penafiel desalojando uma família.



As chamas deflagraram cerca das 11h00 e acabaram por consumir por completo a habitação.



O problema com uma salamandra terá estado na origem do incêndio.