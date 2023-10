Um homem de 65 anos morreu na sequência de um incêndio que ocorreu numa habitação, em Vila Real, no domingo à noite. O alerta foi dado às 22h15. Segundo fonte dos bombeiros da Cruz Verde de Vila Real, populares alertaram para a possibilidade de o morador da casa estar dentro do edifício, o que acabou por se confirmar. A PJ está a investigar as causas do fogo.