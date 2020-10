Em 15 minutos, metade da casa estava destruída pelo fogo. As chamas eram galopantes", recorda Manuel Dias, vizinho da família que ficou desalojada, esta sexta-feira de manhã, quando a casa ardeu em Alheira, Barcelos.



A proprietária sentiu-se mal e foi levada ao hospital. Na casa viviam sete pessoas, entre as quais uma criança de 5 anos e uma idosa de 90. Ficaram apenas com a roupa do corpo. A Proteção Civil arranjou uma casa provisória.

