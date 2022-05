Um incêndio de grandes dimensões, atingiu esta noite, duas casas devolutas, junto à ponte metálica, na zona do Bairro dos Ferreiros, em Vila Real.

Ao que o CM apurou, não há registos de feridos nem de desalojados.



No combate ao incêndio estiveram mais de 20 operacionais, apoiados por vários viaturas, dos Bombeiros da Cruz Verde. No local esteve também a PSP que investiga as causas do fogo cujo alerta foi dado às 21h22.