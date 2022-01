Um incêndio destruiu parte de um armazém de uma empresa de têxtil, no parque industrial do Canhoso, Covilhã.





O alerta foi dado por volta das 23h20 de segunda-feira, por um dos operários que estava a terminar o turno. O fogo “terá começado numa máquina esfarrapadeira de tecidos, com uma propagação rápida devido ao tipo de combustível guardado no edifício, com materiais em acrílico e tecidos, aliado a várias explosões provocadas por garrafas de gás ali armazenadas”, adiantou aoFernando Lucas, comandante dos Bombeiros da Covilhã.