Fogo destrói fábrica têxtil em Guimarães

Alerta foi dado por um trabalhador, que encontrou a fábrica em chamas.

Por F.V. e S.C. | 08:37

Quatro teares, todo o sistema de ventilação e parte do tecto da tecelagem de Candoso S. Martinho, em Guimarães, ficaram destruídos por um incêndio que deflagrou este domingo de madrugada. O alerta foi dado às 06h15 por um trabalhador, que encontrou a fábrica em chamas.



Apesar do socorro rápido dos bombeiros de Guimarães, que foram para o local com 8 veículos e 25 elementos, não foi possível evitar a destruição de grande parte da empresa têxtil. Ao que o CM apurou, a fábrica não terá estado a laborar no sábado, desconhecendo-se o que terá provocado o fogo. A Polícia Judiciária vai investigar.