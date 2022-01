Um casal, de 74 e 75 anos, ficou esta quinta-feira temporariamente desalojado após um incêndio ter destruído o primeiro piso da casa onde residiam em Vale de Afonso, Vila Nova de Poiares.O homem estava no rés do chão a fazer chá e não se apercebeu do fogo. O alerta foi dado por vizinhos ao verem fumo a sair pelo telhado.