Um aviário de uma exploração com vários pavilhões para a produção de ovos, em Paio Mendes, Ferreira do Zêzere, ficou totalmente destruído, num fogo sem vítimas, mas com elevados danos materiais. As chamas, visíveis a vários quilómetros de distância, assustaram os moradores.









O fogo começou na terça-feira ao final do dia e o rescaldo foi concluído na madrugada desta quinta-feira. Foi combatido por 80 operacionais que protegeram a mancha florestal circundante e outros pavilhões, que não tinham animais. O edifício estava a ser alvo de uma desinfeção para receber animais. A origem do fogo está a ser investigada.