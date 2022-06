Quatro viaturas ficaram destruídas na sequência de um incêndio registado esta madrugada nas proximidades da estação do Parchal, em Lagoa.O alerta foi dado por volta das 04h30. Os bombeiros de Lagoa foram acionados para apagar as chamas.A GNR isolou o local e chamou a Polícia Judiciária por existirem suspeitas de fogo posto.Os investigadores estão a realizar perícias nas viaturas para apurar o local de ignição do fogo.